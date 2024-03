Il punto sul Palermo in vista della sfida di Lecco: ora vanno difesi i play-off

Il gol della Cremonese all’ultimo secondo a Modena (ancora in inferiorità numerica, capito!) probabilmente chiude il discorso promozione diretta per il Palermo. Sette punti da recuperare ai lombardi in dieci partite sono tanti, anche perché in mezzo ci sono il Como (+6), il Venezia (+5) e anche il Catanzaro che ieri s’è preso il lusso di superare i rosanero. In più, il Palermo degli ultimi otto giorni non autorizza nessun sogno di rimonta. Anzi, fa temere anche per il sesto posto in cui è piombato dopo questo calvario.

La sconfitta con il Brescia è dolorosa, esattamente come quella con la Ternana. Troppe squadre quest’anno, quando hanno affrontato il Palermo, si trasformate in... Real. Salvo poi scoprirsi normalissime la partita successiva. Ultimo esempio proprio la Ternana, che - dopo aver banchettato al Barbera - le ha buscate dal Parma. Ancora peggio il Cittadella, che prima ha impartito la seconda lezione del campionato ai rosanero e poi ha perso tutte le successive. Dunque, è il Palermo che non funziona come dovrebbe.