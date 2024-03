Il cartellino rosso è una sentenza per il Palermo, mai una vittoria quando arriva

Nessuna lezione imparata a Cremona, nessuna capacità di pescare il jolly dal mazzo: la ripassata subita a Brescia è emblematica di come il Palermo non sappia trasformare l’inferiorità numerica in un fattore trainante per trovare, con cambi tattici o scossoni emotivi, la forza di portare a casa i tre punti. Il dato nelle sette partite con l’uomo in meno sotto la gestione Corini è sconfortante: zero vittorie e zero gol fatti. Al Rigamonti si è visto un film simile a quello del Tombolato, ma con un risultato molto più pesante: l’espulsione di Marconi al 22’ ha letteralmente stravolto i meccanismi di gioco del Palermo, passato da 1-2 a 4-2 in un quarto d’ora di follia.

Se già la retroguardia si era dimostrata ballerina in undici contro undici, a metterci una pezza ci aveva pensato un attacco in cui le connessioni sembravano funzionare, con gli esterni ispirati e Brunori freddo nel trasformare il rigore (4 su 4 dal dischetto in stagione); il rosso al numero 15, quarto assoluto nell’ultimo anno e mezzo, ha però costretto Corini a inserire un altro difensore e abbassare notevolmente il baricentro. Di fatto, togliendo un paio di folate nella ripresa, gli sforzi offensivi del Palermo sono finiti qua: tutti a protezione della porta, ma il Brescia ci ha messo ben poco a trovare il pareggio per poi dilagare a fine primo tempo. La ripresa poteva essere un’occasione per replicare a parti invertite la rimonta di Cremona, invece si è trasformata in una lunga attesa del fischio finale e anzi le occasioni più nitide le hanno avute le «rondinelle», con il palo di Bianchi da fuori area e l’autorete sfiorata da Nedelcearu.