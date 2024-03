Lecco, contro il Palermo il ritorno di Foschi in panchina: esonerato Aglietti

Il Lecco, prossimo avversario del Palermo in campionato, si prepara a cambiare allenatore. Dopo la sconfitta contro il Sudtirol per 1-0, e in generale dopo un solo punto raccolto in 4 partite, la società ha deciso per l’esonero di Aglietti. Al suo posto, arriverà Luciano Foschi, l’eroe della promozione in serie B e colui che aveva iniziato la stagione, salvo poi essere stato esonerato dopo aver raccolto un punto nelle prime 6 gare di campionato.

Si tratterà del quarto cambio in panchina per i lombardi. Dopo Foschi, infatti, il presidente Di Nunno aveva chiamato Bonazzoli, l’allenatore che proprio contro il Palermo aveva vinto all’andata, al Renzo Barbera, col risultato di 1-2. Il 2024 è iniziato però a rilento, con 5 partite senza vittorie. Così, dopo il ko contro il Bari (3-1 al San Nicola) il presidente bluceleste ha affidato la panchina ad Aglietti. L’ex Brescia è durato poche settimane, appena 4. Un solo pareggio e 3 sconfitte.