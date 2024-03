Un'immagine romantica allo stadio di Palermo: due coniugi ultra 75enni di Terni nel settore ospiti

Lei ha 75 anni, lui 77 e sono tifosi della Ternana. Nel settore ospiti del Barbera per la partita contro il Palermo hanno attirato la curiosità di tutti. Al punto che i tifosi rosanero nonostante la sconfitta per 3-2 hanno saputo trovare il lato positivo per la soddisfazione che si sono presi i due esperti sostenitori: «Piccola soddisfazione nella sconfitta del Palermo - commenta uno -. Avere dato una bella giornata a questi due splendidi tifosi! Complimenti da Palermo».

A raccontare la storia e pubblicare la foto è stata la pagina Facebook «Casual People2011» che racconta le particolarità del tifo a tutte le latitudini. «Fantastica immagina romantica - è il commento della foto - Palermo-Ternana, settore ospiti di Palermo. Marito e moglie tifosi della Ternana presenti sugli spalti, 75 anni lei, 77 anni lui. La passione non va in pensione».

I commenti dei tifosi palermitani sono stati tutti in un’unica direzione: stima e affetto. «L’amore per la squadra della propria città non conosce età» scrive uno, «L’unica consolazione di una giornata storta, quando li ho visti nel settore ospiti, una decina di gradini più in alto rispetto al gruppo del resto dei tifosi, quasi li avrei voluti abbracciare, la passione non ha età, solo applausi» è il commento di un altro. E ancora «Meravigliosi fanno una grande tenerezza, un grande onore avere ospiti così».

E anche fra i tifosi della Ternana la loro presenza non è passata inosservata: «Quando li ho visti dentro la navetta che ci avrebbe portato al settore ospiti, mi sono commosso».