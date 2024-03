Attesi 1000 tifosi rosanero per Brescia-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

A Brescia il Palermo deve ripartire. Un solo punto nelle ultime due gare: pareggio contro la Cremonese (2-2) e sconfitta interna con la Ternana (2-3). Un rendimento che ha fatto scivolare i rosanero dalla possibile (vicinissima) seconda posizione alla quinta. Contro un Brescia in salute che non perde da tre partite (tre pareggi) e che ha ancora ambizioni playoff. Intanto, al di là di ogni risultato, i tifosi siciliani hanno deciso di invadere anche il Rigamonti, per la partita che è in programma sabato 2 marzo alle 14.

Saranno un migliaio infatti i palermitani al seguito della squadra; solo cioè i possessori della fidelity card, come stabilito dall’Osservatorio alla Manifestazioni Sportive. Chi non sarà allo stadio, potrà contare come al solito su una grande copertura televisiva. La partita sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.