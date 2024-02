Palermo, volata promozione: restano due scontri diretti, nessuno ne ha meno tra chi lotta per il secondo posto

Cinque squadre per un posto in serie A. Ancora 11 partite a disposizione e 33 punti. Dal Venezia secondo con 51 punti e vincente ieri in casa contro il Cittadella, al Catanzaro sesto a quota 45. Nel mezzo c’è il Palermo, quinto a quota 46 punti conquistati. Il calendario a confronto dice che sono proprio i rosanero ad avere da qui alla fine le partite che, solo sulla carta, sono le più abbordabili. La squadra di Corini, infatti, si è tolta quasi tutti gli scontri diretti.

Chissà se gli emiliani, per quella data, non siano già promossi in serie A visto che il divario con la seconda è al momento di 5 punti. Il Como di Roberts avrà due settimane di fuoco: prima il Venezia giorno 3 marzo e poi la Cremonese giorno 9 marzo. Quindi il Catanzaro il 6 aprile per chiudere la batteria degli scontri diretti. I calabresi, sesti con 45 punti e imbattuti da 6 partite, sono rientrati a sorpresa nella corsa alla promozione diretta portandosi a meno uno dal Palermo e a meno 7 dalla seconda posizione. Una distanza importante ma non incolmabile, soprattutto se il rendimento dovesse continuare ad essere questo. Il 31 marzo i calabresi incontreranno il Parma, il 6 aprile il Como, il 20 la Cremonese e l’1 maggio il Venezia.

Tranne il Palermo (2), come si vede, tutte le squadre in lotta per la seconda posizione hanno almeno tre scontri diretti ancora da giocare. Altra curiosità: i rosanero giocheranno gli ultimi scontri promozione in casa. Non è così per il Venezia (due trasferte e una in casa), Cremonese (una in casa e tre in trasferta), Como (una in casa e due in trasferta) e Catanzaro (tre in casa e una in trasferta). Scontri diretti e partite ancora infuocate: restano le ultime 11 finali e il Palermo ci arriva, da calendario (e solo da calendario), un po’ più leggero.