Brescia-Palermo, le probabili formazioni: Di Francesco torna dal primo minuto

La sconfitta non dovrebbe fare cambiare troppo i piani ad Eugenio Corini, che resta fedele al suo modulo e ai suoi uomini in vista del match con il Brescia. Fischio d’inizio sabato alle ore 14, stadio Rigamonti.

Dopo essere partito titolare contro la Ternana, Traorè dovrebbe accomodarsi in panchina: al suo posto, riecco Di Francesco dal primo minuto. In porta giocherà Pigliacelli, in difesa confermato Ceccaroni al centro nonostante la pessima prova contro gli umbri. Al suo fianco ancora Nedelcearu, a sinistra Lund e a destra Diakitè. Sempre indisponibili gli infortunati Lucioni e Desplanches.

In mediana, Gomes e Segre sono imprenscindibili, mentre Ranocchia sarà alle spalle di Brunori come trequartista. I due esterni saranno Di Mariano a destra e Di Francesco a sinistra. Il numero 10 palermitano sarà ancora preferito a Insigne, sempre in panchina nelle ultime 4 partite.

Maran risponderà con il 4-3-2-1 e dovrebbe recuperare Cistana. Il difensore si è allenato con la squadra e potrebbe essere disponibile per la gara coi siciliani. Indisponibili per infortunio Andrenacci, Lezzerini e Fogliata, mentre è squalificato Vaan de Looi. A centrocampo ci sarà Bisoli, a lungo cercato dai rosanero, insieme a Paghera e Bertagnoli. In attacco spazio a Moncini supportato dai due trequartisti Bianchi e Galazzi. Di seguito le probabili formazioni di Brescia e Palermo: