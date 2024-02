Palermo, il complesso della difesa: 5 gol subiti in due gare, c'è la sindrome secondi tempi

La difesa del Palermo si è di nuovo sfilacciata. Nelle ultime due partite i rosanero hanno subito 5 gol. Due contro la Cremonese e ben 3 al Barbera dalla Ternana. Nelle precedenti tre contro Bari, Feralpisalò e Como ne aveva subito soltanto uno (contro la squadra di Zaffaroni). L’illusione di un equilibrio ritrovato, ha lasciato spazio ai fantasmi dello scorso anno e alla crisi profonda attraversata dalla fine di ottobre ai primi di dicembre. Contro la Ternana si è toccato il punto più basso davanti ai propri tifosi, che mai avevano visto tre gol degli avversari a casa propria.

Tre gol al Renzo Barbera la squadra di Corini non li aveva mai subiti in questa stagione. Questa volta, sono stati gli ospiti a segnare un gol in più del Palermo e vincere la partita. Gli umbri allenati da Breda hanno interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive in casa e in generale una striscia di 6 risultati utili consecutivi. I siciliani hanno pagato i soliti sbandamenti difensivi. Con i tre gol subiti dalla Ternana, il Palermo è a quota 34 reti incassate in questo campionato. La difesa rosanero è la 14esima più battuta dell’intera serie B e i secondi tempi continuano ad essere un vero e proprio incubo.