In ventiduemila attesi al Barbera per Palermo-Ternana: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Questa sera al Renzo Barbera c'è Palermo e Ternana, con calcio d’inizio previsto per le 20.30. I rosanero, reduci dall’amaro pareggio di Cremona, sono chiamati ad una pronta riscossa davanti al proprio pubblico che, nonostante il match infrasettimanale, sarà ancora una volta numeroso e proverà a spingere i rosanero. Novemila i biglietti venduti che, uniti agli abbonati, dovrebbero portare gli spettatori a circa 22mila.

La copertura televisiva sarà come al solito completa. Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada. L'alternativa è vedere la gara accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene come di consueto 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l’impianto.