Il Palermo verso la sfida con la Ternana, Lund rimane ancora in dubbio

È già vigilia della sfida con la Ternana e il gruppo di Corini è tornato subito al lavoro per preparare la partita contro gli umbri, che domani (martedì 27 febbraio) alle 20.30 saranno ospiti dei rosanero al Barbera. Brunori e compagni si sono rivisti ieri mattina a Torretta per iniziare sin da subito a studiare le mosse anti Ternana. La squadra è stata divisa in due gruppi, in base a quelli che sono stati i minutaggi del match contro la Cremonese. Gli elementi che hanno giocato si sono limitati a svolgere un lavoro di recupero tra fisioterapia e palestra.

Gli altri, invece, hanno lavorato sul campo con diverse esercitazioni che hanno riguardato sia la parte difensiva che quella offensiva, concludendo con una partita a tema. Da valutare le condizioni soprattutto di Lund, che domani potrebbe tornare fra i convocati se il sovraccarico muscolare dovesse essere considerato superato dallo staff medico.

La rifinitura di oggi chiarirà ogni aspetto e Corini, che parlerà in conferenza stampa questo pomeriggio alle 16.45, dirà se il terzino sinistro sarà a disposizione del gruppo per la partita di domani. Molta curiosità anche sul fronte tagliandi. Vista la partita infrasettimanale sarà difficile raggiungere gli stessi numeri del Como, ma la speranza è che si superi la soglia dei 22 mila spettatori, in tal modo il Palermo si confermerebbe come il club migliore della Serie B per media spettatori interna.