Round scudetto, il Telimar Palermo parte forte: battuto il Bologna

La cronaca

Prima frazione equilibrata. A sbloccare il risultato ci pensa Woodhead con un gran tiro a giro, a cui ribatte Milakovic. Ancora a centro lo statunitense, trovato ai due metri da Giorgetti su uomo in più. La De Akker risponde in extra player con Luongo. Pressing alto dei felsinei che conquistano un rigore, trasformato dallo stesso Luongo per il primo vantaggio dei padroni di casa.

Parte bene il Bologna nel secondo periodo, con Luongo che dopo un ottimo intervento in difesa riesce a bucare la rete di Jurisic dai 6 metri. Camilleri in più prova ad allungare sul 5-2. Il Club dell’Addaura ha occasione per accorciare, ma non riesce a concretizzare diversi tentativi, fino al tiro a volo di Lo Cascio, pescato da Vitale in controfuga. A 51” dall’intervallo lungo, però, è ancora De Akker, con Milakovic per il 6-3.

La seconda metà del match vede Vitale ancora assistman, stavolta per Occhione, che firma la rete del 6-4. Il TeLiMar si rifà sotto con Giorgetti, lasciato solo da posizione 5, e poi agguanta il pareggio in extra player con Woodhead servito da Giliberti, per un terzo tempo a senso unico.

Tutto si decide negli ultimi otto minuti di gioco. La tenacia dei palermitani è tutta nell’immediato sorpasso a opera di Occhione. Gli uomini di Santini, però, restano concentrati e si portano sul 7-7 con un tiro di Puccio da posizione defilata. Ancora Occhione, stavolta centrale dagli 8 metri, per il nuovo sorpasso del Club dell’Addaura, che allunga con Giliberti su uomo in più. Buona fase difensiva per gli uomini di Baldineti che riescono ad arginare i tentativi dei padroni di casa. Solo a 35” dalla fine i felsinei accorciano con Grossi in extra player, ma non c’è più tempo.