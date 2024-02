L'ex Baldini si presenta a Crotone e ricorda Palermo: «Santa Rosalia sempre nel cuore»

Silvio Baldini non ha dimenticato il Palermo, la squadra con cui ha ottenuto la promozione in serie B due anni fa. Il nuovo allenatore del Crotone si è presentato oggi in conferenza stampa e ha citato i rosanero, raccontando aneddoti bizzarri. Uno di questi a che fare con una scelta di formazione che non fu ben vista nel capoluogo: «Alla mia terza partita contro il Messina – racconta – schierai Soleri nel ruolo di esterno d’attacco. Ovviamente era una punta e anche oggi fa la punta al Palermo. Vincevamo quella gara 2-0 a fine primo tempo e pareggiammo rischiando di perderla nel secondo. Nel tunnel non so quante parolacce mi presi (ride, ndr) per quella mossa».

Questo l’esempio citato da Baldini a chi gli ha chiesto anticipazioni sulle probabili scelte di formazione. «Lo facevo al Palermo e l’ho sempre fatto, può capitare anche qui di mettere giocatori fuori ruolo», ha detto scherzando (mica tanto). Sempre nella memoria dell’allenatore, l’esperienza in Sicilia è tornata ad essere protagonista della presentazione al nuovo club.