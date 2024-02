In serie B nessuno segna più del Palermo con i centrocampisti: 16 gol dalla mediana

E se il centrocampo segna quasi come l’attacco, dal quale quest’anno sono arrivate 22 reti, la difesa non è da meno. Il Palermo con i suoi difensori ha segnato infatti 7 gol, e dal punto di vista realizzativo è tra le migliori dell’intero campionato. Stesso rendimento (7) per Como e Catanzaro, mentre meglio dei rosa fanno soltanto Ternana (14), Sampdoria (10) e Pisa (8).

Una distribuzione equa delle reti che dimostra come tutti i giocatori partecipino all’azione. Un gioco corale e il punto di arrivo di ciò che Corini aveva in mente già un anno e mezzo fa, quando arrivò nel capoluogo. Nel gruppetto di testa, il Palermo è la squadra che sta meglio.

In generale, i rosanero sono la squadra più in forma del campionato con 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Nessuno ha fatto meglio in serie B, sotto tutti i punti di vista; prendendo in esame soltanto le ultime 5 uscite, il Palermo è anche la squadra che ha segnato di più (13 gol) e subito meno (4 gol). Solo un pareggio, quello sul campo del Catanzaro (1-1), poi vittorie contro Modena (4-2), Bari (3-0), Feralpisalò (1-2) e Como (3-0). La condizione atletica migliore, nei mesi decisivi della stagione. Il Palermo, adesso, può avere paura solo di se stesso.