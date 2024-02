Cremonese-Palermo, verso un nuovo esodo di tifosi rosanero: a disposizione 2.425 biglietti

Un’altra trasferta, un altro esodo dei tifosi rosanero. Questa volta a Cremona, dove il Palermo volerà per affrontare la Cremonese (in programma sabato 24 febbraio alle 14). Il club grigiorosso, ha comunicato che saranno 2.425 i biglietti a disposizione nel settore ospiti. Facile immaginare un nuovo pienone sugli spalti e l’ennesimo sold out dei palermitani in trasferta.

La vendita dei tagliandi inizierà lunedì 19 febbraio alle 12. I biglietti saranno disponibili sul sito TichetOne e nella casella denominata “Curva Nord”, fino alle 19 di venerdì 23 febbraio. Il costo del biglietto sarà di 15 euro, ma sono previsti sconti per i ragazzi dai 14 anni ai 18 non ancora compiuti al giorno del match (10 euro) e per gli under 14 (5 euro).

I tifosi del Palermo non sono mai mancati, anche quando la squadra attraversava un momento di profonda crisi. Figurarsi adesso, che Corini e i suoi ragazzi si giocano il secondo posto e sono terzi in classifica (alle spalle proprio della Cremonese). I rosanero andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, della seconda in trasferta dopo quella ottenuta a Piacenza contro la Feralpisalò, e del sesto risultato utile consecutivo.