Palermo, la Di-Di per sognare: Di Francesco e Di Mariano fanno la differenza

Il Palermo vola con i suoi esterni d’attacco. La differenza, nell'anno solare, la stanno facendo le ali della squadra. I numeri certificano la centralità degli esterni del tridente nel gioco di Eugenio Corini: ben 22 dei 45 totali realizzati dai siciliani, portano lo zampino (tra reti e assist) dei 4 attaccanti che affiancano Brunori.

Ben 9 reti (3 per Insigne e Mancuso e 4 per Di Francesco) e 13 assist (2 per Di Francesco, 5 per Di Mariano, 3 per Insigne e Mancuso). Gli uomini più in forma del momento sono Di Francesco e Di Mariano. Due gol per l’ex Lecce, ben 4 assist per il palermitano nelle ultime 4 di Serie B. Nel match che il Palermo ha vinto contro il Como (3-0), il figlio di Eusebio (allenatore del Frosinone) ha segnato il terzo gol che ha chiuso la gara, mentre Di Mariano ha dipinto il cross per la zampata dell’1-0 di Brunori. Lo zampino, il numero 10 rosanero lo ha messo anche nel secondo gol realizzato da Ranocchia (il terzo in 4 presenze con la nuova maglia). Suo, infatti, è stato il cross dalla destra che ha generato scompiglio in area di rigore per il piazzato dell’ex Juventus. In generale, il periodo d’oro di Checco è iniziato dal Ceravolo di Catanzaro e dal cross per Segre che valse il definitivo 1-1. Una settimana più tardi Di Mariano, da subentrato, ha messo a referto due assist contro il Bari. Quindi è stato autore, pur restando a secco, di una buona prestazione contro la Feralpisalò a Piacenza, per finire al passaggio chiave regalato a capitan Brunori ieri pomeriggio.