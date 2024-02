Il momento d'oro di Segre: arriva il premio come Mvp della Serie B per il mese di gennaio

Jacopo Segre si è aggiudicato il trofeo Mvp della Serie B per il mese di gennaio. Ne dà notizia il Palermo sul suo sito. Chiamati a votare i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) insieme a Rocco Nocita, redattore e direttore editoriale del magazine di sportellate.it. Il numero 8 rosanero riceverà il premio in occasione della partita Palermo-Como.

«Analizzando i dati Opta sul rendimento del classe ‘97 rosanero nel mese di gennaio - scrive il Palermo -, si nota come sia nella top 3 del campionato per aver preso parte a più gol (tre, frutto di due reti e un assist) ed è anche l’unico giocatore del Palermo ad aver preso parte ad almeno tre reti. Inoltre, nessun centrocampista ha centrato più volte lo specchio della porta di Jacopo Segre (quattro, alla pari di Gianluca Busio del Venezia e Marco D’Alessandro del Pisa). Tra i calciatori del Palermo, nel periodo considerato, Segre è al secondo posto per tiri tentati in campionato (cinque) dietro solo a Matteo Brunori. Per cui, incrociando i dati riportati, la percentuale realizzativa del centrocampista italiano risulta quasi perfetta».