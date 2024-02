Palermo-Como, le probabili formazioni: Di Mariano ancora dal primo minuto, tante conferme per Corini

quadra che vince non si cambia. Il Palermo ha trovato continuità di risultati ( tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4) e l’allenatore bresciano va verso la conferma dell’11 che bene ha fatto nelle ultime uscite. Gli indisponibili sono sempre Lucioni, che ne avrà fino a marzo, e Desplanches per infortunio. In porta ci sarà ancora lo stakanovista Mirko Pigliacelli, il giocatore più presente della rosa e al secondo posto per numero di minuti giocati (2160) nell’intera serie B. In difesa, inizieranno ancora Ceccaroni e Nedelcearu al centro, Lund a sinistra e Diakitè a destra.

A centrocampo il regista sarà Gomes, che aveva saltato la trasferta di Piacenza contro la Feralpisaló per influenza, ma ha pienamente recuperato. Le due mezzali saranno Ranocchia a destra e Segre a sinistra. Corini non può prescindere dal loro contributo: 6 gol per il piemontese e 2 per l’ex juventino ( in tre presenze) nelle ultime 9 partite.