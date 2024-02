Palermo-Como, arbitra Aureliano: sei vittorie su sette precedenti per i rosa con lui

Sarà Gianluca Aureliano ad arbitrare la super sfida di sabato (ore 16.15) tra Palermo e Como. Come primo assistente è stato designato invece Pagliardini mentre il secondo è Ricciardi. Il quarto uomo è Vogliacco, al Var c’è Marco Serra e l’Avar è Francesco Meraviglia.

Precedenti positivi per il Palermo con il fischietto bolognese (e che di professione fa l’avvocato). I rosanero sono stati arbitrati da Aureliano ben 7 volte, con 5 vittorie per i siciliani, un solo pareggio e una sconfitta. Il ko risale alla stagione 2016-2017, quando i rosanero caddero in casa, nel secondo turno di Coppa Italia, ai calci di rigore contro lo Spezia (decisivo l’ultimo tirato da Migliore). L’ultimo successo è invece recente e risale allo scorso 7 ottobre, con il Palermo vittorioso a Modena per 0-2. Un arbitro esperto, con grande esperienza; in questa stagione ha diretto anche sette partite di serie A. In 7 match diretti ha tirato fuori il cartellino giallo 35 volte con zero espulsioni.