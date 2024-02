Palermo, si punta al nuovo record di presenze al Barbera: biglietti disponibili per la gara contro il Como

A caccia del nuovo record stagionale di presenze al Renzo Barbera, registrato contro lo Spezia (29.117 spettatori). Il Palermo crede nel suo pubblico, vista l’importanza della prossima partita contro il Como, valida per l’anticipo della 25ª giornata di campionato. Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il club ha reso noto che i biglietti per assistere alla partita sono in vendita da questo pomeriggio e fino a alle ore 16:10 di sabato 17 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità.

I canali attraverso cui poter comprare il proprio tagliando sono i seguenti: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. Per quanto riguarda i prezzi, sono previste agevolazioni per studenti e docenti universitari, nell’ambito di un’ampia partnership siglata tra il Palermo FC ed UniPa, l’Ateneo del capoluogo.