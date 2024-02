Palermo, la panchina è una risorsa e Corini è il «Re» dei cambi

Su 23 delle 42 reti segnate dal Palermo in questa stagione c’è lo zampino di giocatori entrati dalla panchina. Nessuno in Serie B fa meglio dei rosanero da questo punto di vista. Ben 13 reti e 10 assist portano la firma di calciatori fatti entrare da Eugenio Corini nel corso del match.

L’allenatore del Palermo, è quindi “Re” dei cambi in questo campionato. Meglio di Pecchia (Parma), che con le sostituzioni ha portato a casa 14 gol, uno in più rispetto al bresciano, ma 5 assist in meno, per un totale di 19 partecipazioni ad azioni da rete. In totale, 120 cambi effettuati in 24 panchine. Un dato che conferma una volta di più il motto che Corini ha spesso portato nelle sue conferenza stampa: tutti sono titolari.

Se a Corini va dato il merito di azzeccare spesso le sostituzioni, ai calciatori va riconosciuta l’abilità di incidere anche non partendo dal primo minuto. Tra questi, il più decisivo è Edoardo Soleri, che è entrato 15 volte (250 minuti), segnando 4 reti e fornendo anche un assist. L’attaccante romano è quello che in assoluto è subentrato più volte a gara in corso (15), davanti a Mancuso (12), autore invece di 3 gol e 2 assist.