Palermo, impatto da sogno per Ranocchia: già due gol in tre presenze per l’ex Juventus

Un impatto così Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, non se lo sarebbe mai immaginato. Da acquisto “eccessivo”, per essere arrivato nonostante la presenza di 5 colleghi di reparto per tre posti, a pedina inamovibile della mediana rosanero. Nel capoluogo da poche settimane, solo tre partite, ma un rendimento da veterano.

Leadership, tecnica, uomo a tutto campo. Corre indietro e in avanti, e soprattutto fa gol. Ne ha segnati già due in tre presenze da titolare. Corini lo aveva schierato per la prima volta al Ceravolo di Catanzaro e lui rispose con una prestazione gigante. Fu il migliore in campo tra i rosanero per distacco. Una qualità diversa, fuori categoria per la mezzala arrivata dalla Juventus. Contro il Bari Corini lo ha confermato nell’11 iniziale, e questa volta alla prestazione ha fatto seguito anche il gol, il primo in maglia rosanero all’esordio al Barbera.

Di fronte ad oltre 22.000 tifosi e sotto la curva nord. «Spero di farne ancora tanti altri, è stato bellissimo», disse in sala stampa dopo la vittoria col Bari. Parole che risuonarono come una promessa; a Piacenza, contro la Feralpisalò, a sbloccarla è stato infatti ancora lui: un colpo da biliardo in buca d’angolo, ancora sotto la curva dei tifosi rosanero (in 2.500 per l’occasione). Un match che fino a quel momento aveva visto una squadra, quella di Zaffaroni, creare più occasioni degli avversari.