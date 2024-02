Palermo, tutto (o quasi) nelle prossime quattro partite: Como e Cremonese attendono i rosanero

Mancano 14 partite alla fine del campionato e ci sono ancora 42 punti a disposizione, ma è certo che le prossime due sfide daranno indicazioni più precise sulle reali possibilità del Palermo di ottenere la promozione diretta. Dopo il successo contro la Feralpisalò il secondo posto è distante tre punti, al momento occupato da Cremonese e Como appaiate a quota 45 e prossimi avversari dei siciliani.

Appuntamento il 17 febbraio al Barbera contro i biancoblù e il 27 febbraio, a Cremona, contro i grigiorossi. Fare 6 punti vorrebbe dire per la squadra di Eugenio Corini agganciare le concorrenti e avvicinare (o agganciare, se il Venezia dovesse perdere punti) la seconda posizione. Tra la fine di febbraio (giorno 27) e l’inizio di marzo (giorno 3), poi, i siciliani ospiteranno al Barbera la Ternana, quindi voleranno al Rigamonti in casa del Brescia.

Quattro gare da cui passa il secondo posto, più combattuto che mai con 4 squadre raccolte in tre punti, tra cui proprio il Palermo. L’obiettivo è confermare il trend positivo delle ultime uscite: nelle ultime 6 gare i rosanero hanno raccolto 13 punti con 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (col Cittadella). Un bottino che è anche il migliore dell’intero campionato anche se condiviso con altre tre squadre: Como, Parma e Cremonese. Ma tra queste, il Palermo è quella che ha segnato più gol, ben 13 in 6 partite. Tutto o quasi, in 4 partite. La squadra di Corini è tornata in corsa per il secondo posto con un gioco propositivo e di qualità, il più bello dell’era Corini dal suo arrivo sulla panchina dei siciliani.