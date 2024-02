Feralpisalò-Palermo, Graves out per infortunio: prima convocazione per Traorè

Contro la Feralpisalò Simon Graves non sarà a disposizione. Eugenio Corini, allenatore del Palermo, perde un’alternativa sulla fascia destra. Una zona del campo che però adesso ha un nuovo padrone: Salim Diakitè. Nell’11 titolare ci sarà lui, mentre l’unico sostituto sarà Buttaro in quella zona del campo.

Il giocatore danese “non ha svolto la seduta di rifinitura in seguito ad un trauma contusivo alla tibia destra rimediato in allenamento”, si legge nel comunicato del club rosanero, che dirama l’elenco dei convocati per la sfida di Piacenza. In questa stagione Graves (all’occorrenza anche centrale) ha collezionato 8 presenze e segnato anche un gol a Como, nella sfida che terminò poi 3-3.

Tra i convocati non c’è quindi il numero 2, ma per la prima volta figura Chakà Traorè, che è a disposizione. Il giocatore ex Milan non partirà dall’inizio ma è probabile che possa debuttare nel corso del secondo tempo. Di seguito la lista completa dei convocati: 3 Lund, 4 Gomes, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 12 Nespola, 13 Kanuric, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli, 23 Diakité, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly