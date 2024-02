Attesi 2.500 spettatori al Garilli per Feralpisalò-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Vietato sbagliare. Contro la Feralpisalò il Palermo vuole tornate a mettere la freccia anche in trasferta, dove non vince dallo scorso 7 ottobre, dopo i 4 successi di fila al Renzo Barbera. Allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, dove la gara avrà luogo, sono attesi circa 2500 tifosi palermitani. Al momento, sono 2250 i biglietti acquistati ma ci sono ancora 24 ore per poter comprare il proprio tagliando. Altro esodo dei siciliani in trasferta, l’ennesimo in una stagione in cui la squadra di Corini ha sempre ricevuto il sostegno del proprio pubblico.

Fischio d’inizio del match sabato alle ore 14; dirigerà il match l’arbitro Francesco Fourneau. Trentanove punti per il Palermo, appena 21 per i lombardi, terzultimi in classifica ma imbattuti da tre giornate in cui hanno raccolto ben 7 punti frutto di due vittorie (contro Catanzaro e Lecco) e un pareggio (con la Reggiana). Come detto, ci sarà una buona cornice di pubblico, ma per chi non potrà andare allo stadio, dove potrà godersi la partita? Come al solito, ci sarà una grande copertura televisiva. Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma.