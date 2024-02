La Lega Calcio: «La Serie A resti a 20 squadre, ma servono nuovi format per avere sempre piazze come Palermo e Bari»

Il Palermo e il Bari sono tra i club che la Lega di Serie A vorrebbe portare nel nel massimo torneo nell’ipotesi di una revisione dei format dei campionati e soprattutto dell’organizzazione calcistica in Italia.

L’ipotesi è quella che la Lega di Serie A si stacchi dalla Federcalcio per adottare un modello simile a quello della Premier League inglese. «Questo - chiarisce Lorenzo Casini, presidente della Lega di A intervenendo a Giù la maschera, su Radio Rai 1 - non vuol dire uscire dal modello federale, ma disegnare i rapporti con quest’ultimo in modo più equilibrato rispetto ad oggi, in cui la A ha sostanzialmente potere nullo in seno al Consiglio federale. E su questo, fatto non comune, tutte le società sono state d’accordo».

Alla replica del presidente della Figc Gabriele Gravina («È solo uno strumento di distrazione di massa perché non ci sono nemmeno i presupposti»), «siamo rimasti tutti sconcertati - prosegue Casini -. La nostra proposta è stata pacata, di collaborazione e non di contrapposizione. La risposta sembra non dare considerazione alla componente più importante» del Consiglio federale.