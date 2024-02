Feralpisaló-Palermo, le probabili formazioni: Di Mariano favorito su Traorè e Insigne

Corini dovrebbe confermare lo stesso Palermo che ha vinto in casa contro il Bari (3-0) nel match con la Feralpisaló. Cerca la strada della continuità l’allenatore bresciano per la trasferta di Saló, in programma il 10 febbraio alle ore 14. Un solo dubbio: in attacco, dove Traorè scalpita per una maglia da titolare anche se resta in vantaggio Di Mariano, in forma smagliante. Sempre indisponibili Desplanches e Lucioni per infortunio. In porta giocherà Pigliacelli, mentre il quartetto di difesa sarà composto da Ceccaroni e Nedelcearu al centro, Lund a sinistra e Diakitè a destra.

Dopo l’ottimo debutto col Bari, l’ex Ternana sarà confermato sulla fascia. A centrocampo, spazio ancora a Ranocchia, che in poche settimane ha conquistato il cuore dei tifosi e dello stesso Corini. Il regista sarà Gomes, mentre la mezzala di sinistra sempre Segre, autore di 6 gol nelle ultime 8 partite. In attacco, Brunori giocherà al centro, Di Francesco a sinistra e Di Mariano a destra. Il numero 10 rosanero è stato capace di mettere a referto 3 assist nelle ultime gare disputate. Potrebbe avere spazio nel secondo tempo Chaka Traorè, arrivato la settimana scorsa dal Milan in prestito con diritto di riscatto, così come Insigne (più defilato nelle gerarchie in questo momento). Pronti a dare il proprio contributo anche Mancuso e Soleri. La Feralpisaló allenata da Zaffaroni si affiderà invece alle due punte Compagnon e La Mantia per scardinare la difesa rosanero. In campo dovrebbe esserci, tra le fila dei Leoni del Garda, anche Mattia Felici, ex giocatore dei siciliani.