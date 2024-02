Palermo, Segre: «Brunori deve stare attento, lo vado a prendere»

«Stiamo facendo un grande percorso, sono felicissimo per questa gente soprattutto». Jacopo Segre è l’uomo del momento. Il centrocampista del Palermo ha segnato sette gol in questo campionato, di cui 6 nelle ultime 8 giornate: «Un po’ fortuna e un po’ bravura – ha detto -. Quest’anno è molto importante per me, sto facendo davvero molto bene. Matteo (Brunori, ndr) deve stare attento perché lo vado a prendere», ha poi scherzato la mezzala piemontese. «Con lui – ha ammesso – ho un ottimo rapporto. È un grande capitano dentro e fuori dal campo». Segre non si è poi nascosto sulla classifica: «La guardiamo perché è molto importante, stiamo facendo grandi cose ma dobbiamo restare umili. Testa bassa e pedalare, serve determinazione e lavoro costante, ogni giorno».