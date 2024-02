Palermo-Bari, formazioni ufficiali: debutta Diakité, in avanti torna Insigne

È arrivato il giorno del debutto in maglia rosanero per Salim Dialité. Il difensore preso dalla Ternana giocherà a destra al posto di Graves. In avanti Corini ha scelto Insigne e Di Francesco al fianco di capitan Brunori, che rientra dopo avere scontato la squalifica di un turno. A centrocampo ancora fiducia a Ranocchia dopo la bella prestazione di Catanzaro accanto a Gomes e Segre.

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Bari, valevole per la 23a giornata di Serie B. Calcio d'inizio alle 20.30.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly

Allenatore: Corini

BARI (4-3-3): 22 Brenno; 25 Pucino, 5 Matino, 23 Vicari, 93 Dorval; 44 Acampora, 4 Maita (cap.), 24 Edjouma; 7 Menez, 47 Puscas, 91 Kallon

In panchina: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 9 Nasti, 10 Bellomo, 11 Achik, 14 Lulic, 19 Guiebre, 21 Zuzek, 77 Morachioli

Allenatore: Marino