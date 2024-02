Palermo, Corini: «Contro il Bari per dare continuità alle prestazioni. Mercato? Abbiamo alzato il livello»

«Da ogni gara si può prendere il massimo, lo sappiamo bene. Dobbiamo restare dentro questo campionato, alla fine non so dove arriveremo». Carica i suoi ragazzi in vista del match contro il Bari Eugenio Corini, allenatore del Palermo. «Vogliamo essere competitivi e fare il massimo, cercando di vincere sempre. Tutto è ancora aperto. Siamo in un margine di punti raccolto, si può fare qualsiasi cosa», ha continuato l’allenatore bresciano. Ranocchia va verso la titolarità anche contro i pugliesi: «Ha fatto molto bene in allenamento e ho sentito a Catanzaro che era giusto farlo partire dall’inizio. Sta bene ed è di qualità: è un titolare, come lo sono tutti. E col Bari ha grandi possibilità di partire dall’inizio».

Corini ha poi confermato che la trattativa per Traorè del Milan è ben avviata: «Ci sono una serie di passaggi burocratici da completare ma l’operazione è in chiusura. Una chiosa definitiva sul mercato, magari, la faremo la prossima settimana, dato che ancora c’è da chiudere questo giocatore». Si è rafforzato il Palermo, così come le altre squadre.