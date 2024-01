Palermo-Bari, le probabili formazioni: esordio per Diakitè, confermato Ranocchia a centrocampo

Per l’anticipo di venerdì contro il Bari (ore 20.30) Eugenio Corini potrà di nuovo contare su Matteo Brunori, che ha scontato il turno di squalifica. Probabile in difesa, sulla fascia destra, il debutto di Diakitè. Il terzino si è allenato per un’intera settimana coi nuovi compagni e sarebbe pronto per scendere in campo dall’inizio. Il modulo di base sarà ancora il 4-3-3 con variazione tattiche, se mai, a gara in corso: l’interpretazione del sistema di gioco con Ranocchia dietro la punta è più che possibile. Sempre indisponibili per infortunio, infine, Sebastiano Desplanches e Fabio Lucioni. In porta giocherà Pigliacelli, mentre il quartetto di difesa sarà composta da Dikitè a destra, Ceccaroni e Nedelcearu al centro e Lund a sinistra. A centrocampo, la mezzala di destra sarà Ranocchia, in mediana giocherà Gomes e a sinistra l’inamovibile Jacopo Segre (6 gol per lui in questa serie B). In attacco, Soleri tornerà in panchina per lasciare spazio a capitan Brunori, rientrato dopo la squalifica. Sugli esterni, ci saranno Insigne a destra e Di Francesco a sinistra. Partirà dalla panchina invece Francesco Di Mariano, dopo la titolarità contro il Catanzaro. Una gara in cui peraltro è stato decisivo con l’assist vincente sulla testa di Segre per il gol del definitivo 1-1.