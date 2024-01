Il Ceravolo è un tabù: il Palermo non vince a Catanzaro dal 1966

Sarà di nuovo Catanzaro-Palermo a distanza di due anni. L’ultima volta che i rosanero giocarono allo stadio Ceravolo risale infatti al 24 gennaio del 2022, era Serie C. In panchina c’era Silvio Baldini, all’esordio (bis) con i siciliani; terminò 0-0 al termine di una prestazione comunque molto positiva degli ospiti.

Quello di venerdì, sarà il cinquantesimo confronto tra i due club, il venticinquesimo in Calabria. La tradizione è molto positiva per il Catanzaro nel proprio stadio, con 14 vittorie, 8 pareggi e solo due successi del Palermo. In generale, la vittoria contro i giallorossi manca dal 1986, quando al Renzo Barbera terminò 1-0 con gol di Pallanch al minuto 2 del primo tempo. Da lì in poi altri 8 incontro tra Serie A, B, C e Coppa Italia ma nessun successo rosa. Per ricordare un trionfo dei siciliani in trasferta contro il Catanzaro, poi, bisogna andare ancora più indietro nel tempo: era la stagione 1965-1966 quando il Palermo si impose per 1-2 grazie alla doppietta di Fogar.