Saranno 750 i tifosi rosa al Ceravolo per Catanzaro-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Il Palermo a caccia di una vittoria in trasferta che manda dal 7 ottobre scorso. I rosanero, quel giorno, vinsero a Modena per 0-2. A Catanzaro, venerd’ alle 20.30, sarà uno scontro playoff, contro la squadra che Corini in conferenza stampa ha definito “sopresa” della serie B. A quota 33 punti al settimo posto i calabresi, al sesto i rosanero a quota 35. Uno contro diretto in chiave playoff che per ora vede in vantaggio proprio i giallorossi che all’andata vinsero al Renzo Barbera per 1-2. Al Ceravolo, è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Il settore ospiti è già sold out con 750 biglietti venduti. Una capienza ridotta, di fronte ai 2000 posti che lo spicchio potrebbe, sulla carta, contenere. Dopo trenta minuti dall’inizio della vendita, i tagliandi sono andati letteralmente a ruba. Ma per chi non potrà andare allo stadio, dove sarà possibile gustarsi il match? La copertura televisiva sarà totale. La gara sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky.