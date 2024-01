Palermo, due gol a partita senza la coppia Lucioni-Ceccaroni: promozione viva grazie all’attacco

Il Palermo non sa più difendere. Questione di equilibrio tra i reparti, di movimenti, meccanismi. Questione, tuttavia, anche di uomini. Da quando Lucioni e Ceccaroni, ossia la coppia dei centrali titolare, non giocano più insieme i rosanero hanno infatti la media di due gol subiti a partita.

E da dicembre, la squadra di Corini è anche la peggior retroguardia della serie B. L’ultima volta che i due difensori hanno difeso la porta di Pigliacelli risale al 4 novembre scorso, e cioè alla gara persa 1-0 contro la Sampdoria (primo ko in trasferta della stagione). Da quel momento in poi il Palermo ha subito 18 gol in 9 partite, esattamente la media di due reti per gara. Il doppio rispetto ai gol incassati dalla prima alla 12esima giornata di campionato (9). Con Ceccaroni e Lucioni in campo, la media delle reti incassate era pari ad 1.33 gol a partita, ora di ben 2 per ogni match con un incremento dello 0,67 per cento. Certamente il Palermo ha perso equilibrio, ma l’assenza dell’ex Venezia prima e dell’ex Frosinone poi, hanno avuto un peso specifico sul rendimento della squadra in fase difensiva. Da sette gare consecutive, poi, Pigliacelli subisce almeno due gol a gara. E’ successo contro Catanzaro (1-2), Parma (3-3), Pisa (3-2), Como (3-3), Cremonese (3-2), Cittadella (2-0) e Modena (4-2). Se il Palermo è ancora sesto in classifica in piena zona playoff e a soli 4 punti dalla seconda posizione che vorrebbe dire promozione diretta lo deve al suo attacco.