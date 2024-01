«Addio leggendario campione»: il Palermo ricorda Riva con una foto scattata alla Favorita

«Addio Gigi Riva, leggendario campione del calcio italiano e mondiale»: con queste parole anche il Palermo calcio, con un post sulla sua pagina Facebook, ha ricordato la bandiera del Cagliari e della Nazionale. Riva è morto oggi in ospedale, a Cagliari, all'età di 79 anni.

Il Palermo ha pubblicato anche una foto scattata allo stadio della Favorita, che si riferisce a Palermo-Cagliari del campionato 1969/70, quello vinto dai sardi, grazie soprattutto alle prodezze e ai gol di Riva in una squadra che poteva comunque contare su altri campioni, come Albertosi, Domenghini, Gori e Cera, per fare solo dei nomi.

Nella foto lo stopper rosanero Ivan Bertuolo, difensore della provincia di Bolzano che militò in rosanero per due stagioni, contrasta «Rombo di tuono», come era soprannominato Riva. Il Palermo vinse quella partita, come ricordano bene i tifosi, con un gol di testa in tuffo del palermitano Tanino Troia al 40' del primo tempo, su cross dalla sinistra di Sergio Pellizzaro. Era il 14 dicembre del 1969. Troia ci ha lasciati lo scorso mese di giugno.