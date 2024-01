Palermo, Vasic: «Successo straordinario col Modena. Il gol? Non vedo l’ora di gioire anch'io»

La doppietta di Soleri contro il Modena ha dato forza anche ad Aljosa Vasic e ha lanciato un messaggio forte e chiaro: tutti sono importanti. Ai microfoni ufficiali del club, il centrocampista ex Padova ha sottolineato questo aspetto: «Tutti possono fare la differenza ed essere decisivi, Corini ce lo dice sempre. Il mio primo gol? Ieri una traversa, prima avevo preso un palo… non vedo l’ora di gioire anche io. Posso crescere ancora tanto, non vedo l’ora di potermi togliere tante soddisfazioni con questa maglia. L’importante però era il risultato col Modena», ammette il talentuoso centrocampista.

Il centrocampista di 21 anni ha poi messo da parte l’aspirazione di gloria personale e pensato al bene della squadra, ritornando sulla pesantissima vittoria contro i gialloblù: «È stato un grande successo per noi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo rimasti insieme e abbiamo fatto una grandissima partita. La sconfitta di Cittadella ci aveva rinforzato, ci siamo allenati con più voglia, e lo abbiamo dimostrato». L’ultimo messaggio è poi per i tifosi: «Sono venuti nonostante la pioggia, li ringrazio. La classifica? E’ molto corta, stiamo lavorando per restare in alto». Per Vasic non è stato un periodo felicissimo. Tra novembre e dicembre ha saltato ben 7 partite per infortunio ed è tornato in campo solo contro il Como, al Sinigaglia, giocando 20 minuti. Contro il Modena Corini lo ha inserito al minuto 55 ed è entrato molto bene colpendo anche una traversa (per lui è il secondo legno con la maglia rosanero).