Palermo, Corini: «Abbiamo subito due gol evitabili. Soleri? Finché sorride battaglierà con me»

«Lo spirito è stato quello di andare oltre: questo ho chiesto ai ragazzi negli allenamenti». Esterna tutta la sua soddisfazione Eugenio Corini dopo il successo del Palermo contro il Modena. Nel segno di Edoardo Soleri, uomo partita ma in uscita dal club rosanero: «Ha mercato perché è bravo – ha detto il Genio -. Per me è importante, fin quando ha il sorriso rimane in battaglia con me. Ci siamo parlati a trenta secondi dalla partita: è stato lui a cercarmi ed è stato chiarissimo. Poi, ci penserà la dirigenza».

L’allenatore del Palermo ha poi analizzato la gara dando uno sguardo anche alla classifica: «Oggi eravamo in controllo della partita e abbiamo subito due gol evitabili, lavoreremo su questo aspetto». Sulla posizione delle prime otto squadre in B: «Sarà questa la situazione, secondo me, fino a marzo: noi dobbiamo starci dentro. La squadra perfetta in serie B non esiste. Esiste il coraggio di volerlo essere. Possiamo vincere ma anche perdere contro tutti: la Serie B è questa». Anche oggi il pubblico ha risposto presente, nonostante le condizioni climatiche avverse. Un aspetto che non è passato inosservato a Corini: «Sono venuti oggi con la pioggia, il vento e dopo una sconfitta. Il Palermo aveva bisogno di un successo in casa per creare questo clima. Lo abbiamo voluto e il gesto più bello è quello di Mancuso, che a 40 secondi dalla fine serve l’assist a Soleri. E’ la condivisione che chiedo sempre ai ragazzi: per vincere in Serie B bisogna essere generosi».