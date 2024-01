Palermo, bello e senza equilibrio: contro il Modena vittoria nel segno di Soleri

Dopo i primi ottimi 20 minuti di gara, in cui i rosanero hanno trovato il gol del vantaggio con Segre (il centrocampista ha segnato il suo quinto gol stagionale), il Modena è venuto fuori alla distanza. Siciliani intensi, cattivi e padroni del campo nelle prima metà del primo tempo. Al minuto 8, la mezzala piemontese la sblocca con un colpo di testa su assist meraviglioso di Henderson. Dopo il vantaggio, i rosanero hanno continuato ad attaccare, ma la girata di testa di Gliozzi ha rappresentato il primo campanello d’allarme di una reazione gialloblù. Che si è consacrata con la rete del pareggio di Battistella (la prima in carriera in serie B). Primo gol subito alla prima vera occasione per gli ospiti. Un classico nelle ultime partite; la solita dormita difensiva e il 22esimo gol incassato nelle ultime 13 partite di campionato.

Non ci si annoia praticamente mai. Sta diventando una regola al Renzo Barbera, ma in generale basta che giochi il Palermo. Anche oggi, al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore, i rosanero hanno vinto per 4-2. Corini aveva chiesto il sangue agli occhi prima del match col Modena. Il Palermo ha risposto e confermato l’ottima produzione offensiva delle ultime 4 uscite. Allo stesso tempo, ha registrato le solite dormite e uscite di scena ingiustificate.

Un equilibrio durato però appena 4 minuti, il tempo di riprendere fiato e di rituffarsi nella mediana avversaria, che Brunori aggancia il pallone sul filo del fuorigioco, vince il corpo a corpo con Pergreffi e calcia di controbalzo col destro, infilando Gagno. Rete del 2-1 e ottavo centro in campionato per il capitano rosanero, che non ci sarà però a Catanzaro per avere al minuto 46 preso un’ammonizione (il numero 9 era diffidato). Alla fine del primo tempo succede di tutto con Zaro che di testa sfiora la rete del pareggio per il Modena e Brunori che d’altra parte non sfrutta a dovere una follia proprio del numero 19, che regala palla all’attaccante italo-brasiliano, il quale stoppa male e non trova il tempo di calciare a tu per tu con Gagno.

Nel secondo tempo il Modena ingrana la marcia e parte forte. Paolo Bianco, allenatore dei gialloblù, mette in campo Strizzolo e Abiuso e la scelta viene ripagata. Da loro passa infatti la rete del 2-2: colpo di testa di Strizzolo, parata di Pigliacelli che sulla ribattuta serve però Abiuso che di testa non sbaglia e segna la rete del pareggio. Non una novità, visto che le ultime due gare interne dei rosanero (contro Pisa e Cremonese) avevano visto gli avversari segnare almeno due volte. E in generale, da sette gare consecutive, la squadra di Corini subisce almeno due gol. Numeri impietosi, di una difesa che fa ormai acqua da tutte le parti (complice anche l’assenza della coppia titolare Ceccaroni-Lucioni, con quest’ultimo fermo ancora ai box per infortunio).