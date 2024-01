Palermo, Corini dopo il ko: «Prestazione generosa, ci siamo complicati la vita da soli»

Il nuovo anno inizia male per il Palermo. La sconfitta per 2-0 contro il Cittadella condanna i rosanero al settimo posto della classifica a quota 32 punti. «Le occasioni le abbiamo create ma non c’è stata concretezza. Abbiamo preso un gol su una palla a rimbalzo e la squadra ha continuato a lavorare, poi ci siamo complicati la vita da soli con l’espulsione di Leo (Stulac)», il primo commento di Eugenio Corini in conferenza stampa dopo il ko esterno (il secondo stagionale dopo quello di Genova contro la Sampdoria) rimediato al Tombolato.

L’allenatore bresciano ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: «E’ stata generosa –ha ammesso - . La squadra ha cercato di fare il possibile ma non siamo stati bravi a cogliere i momenti importanti della gara. E se vogliamo fare un campionato di certo tipo dobbiamo imparare». Da un lato il prossimo impegno in campionato contro il Modena, dall’altro il mercato; Corini resta concentrato sul campo: «Siamo concentrati sulle prossime partite che sono complicate, i direttori stanno lavorando e se potranno fare qualocsa di importante lo faranno. Dobbiamo fare una gara importante col Modena e stare attaccati alla classifica». Corini non ha potuto guidare i suoi ragazzi dalla panchina per squalifica. Al suo posto c’era il vice Salvatore Lanna.