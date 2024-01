Palermo, mai una sconfitta al Tombolato di Cittadella: i numeri sorridono ai rosanero

Non sono molti i precedenti tra Cittadella e Palermo. Quello di sabato 13 gennaio (ore 14) sarà infatti soltanto il sesto incrocio tra le due squadre al Tombolato. Dove peraltro, i rosanero non hanno mai perso. I precedenti parlano di due vittorie per i siciliani e tre pareggi.

L’ultimo segno X è quello dello scorso anno: terminò 3-3, era la decima giornata del girone di ritorno. In generale, Cittadella e Palermo si sono affrontate 11 volte nella loro storia, con 4 vittorie per il Palermo, 5 pareggi e due successi per i granata. Le due vittorie degli ospiti sono arrivate entrambe al Renzo Barbera; l’ultima lo scorso 12 novembre, col punteggio di 0-1. A decidere il match fu Pandolfi al minuto 94.

Voglia di rivalsa dopo quel ko, che ebbe anche contorni di polemica niente male con gli applausi dei tifosi rosanero alla squadra di Gorini. Il primo successo a Palermo, risale invece alla stagione 2017-2018, quando la squadra di Venturato si impose per 0-3. Era il Palermo di Bruno Tedino in panchina, di Coronado e La Gumina in attacco. L’ultima volta che il Palermo uscì con i tre punti dal Tombolato risale invece al 30 dicembre 2018, quando fu Falletti (oggi alla Cremonese, dopo l’addio alla Ternana) al minuto 51 a segnare il gol decisivo.