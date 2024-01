Cittadella-Palermo, settore ospiti sold out: restano solo 27 posti

Il Tombolato di Cittadella sarà sold out in vista del match contro il Palermo, in programma giorno 13 gennaio alle ore 14. Nel settore ospiti, non c‘è più un posto rimanente.

Sono stati acquistati tutti i 1144 biglietti a disposizione nella Curva Nord. Il club, per favorire i sostenitori siciliani, aveva però aperto anche la Curva scoperta ovest nord; anche in questo caso, i tagliandi sono andati a ruba: 296 posti sono ormai occupati e ne restano a disposizione soltanto 27, acquistabili fino alle 19 di giorno 12 gennaio. Il totale dei biglietti venduti è di 2648, mentre 1800 sono gli abbonati pronti a spingere i padroni di casa.

Insomma sarà, ancora una volta, esodo dei tifosi palermitani. La squadra di Corini è chiamata ad una grande prestazione contro quella che è al momento la quarta forza della serie B. Uno scontro diretto a tutti gli effetti per i piani altissimi della classifica. I 4 risultati utili di fila hanno infiammato nuovamente la passione dei tifosi palermitani, che adesso credono alla promozione diretta distante soltanto tre punti. Come a Parma e Modena, sarà presente ancora una volta un muro a tinte rosanero