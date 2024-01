Palermo, si ferma Desplanches: rottura del quinto metacarpo della mano destra

Si ferma Sebastiano Desplanches. Il Palermo perderà il suo portiere di riserva per diverso tempo. “In seguito ad uno scontro di gioco avvenuto in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del quinto metacarpo della mano destra”, si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale del club. L’estremo difensore ha già iniziato la riabilitazione, ma non sarà a disposizione per un tempo ancora da definire.

In tal senso, Corini non avrà un problema di formazione vero e proprio da affrontare, visto che il giocatore ex Vicenza non è mai sceso in campo in questo campionato. Il secondo portiere, vice di Pigliacelli, a questo punto sarà Adnan Kanuric, arrivato da svincolato la scorsa stagione.

L’ultima esperienza per lui era stata con il Nottingham Forest che lo aveva girato in prestito all’Oxford City. Il terzo portiere resterà sempre Nespola, mai convocato in occasione di un match ufficiale (per ora). Per lui potrebbe esserci spazio, già dal match contro il Cittadella, nella lista dei convocati.