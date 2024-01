Cittadella-Palermo, in arrivo i biglietti per il settore ospiti: info e prezzi

Torna la serie B, tornano le partite del Palermo. Appuntamento a giorno 13 gennaio, quando il 2024 dei rosanero inizierà dal Tombolato di Cittadella. I tifosi, a partire da domani (8 gennaio) e fino alle 19 di venerdì 12 gennaio, potranno comprare il biglietto per il settore ospiti dello stadio.

Il costo del tagliando sarà di 14 euro più 1,50 di prevendita. Non servirà, ha puntualizzato il club granata sul proprio sito ufficiale, la tessera del tifoso. I settori riservati agli ospiti saranno la Curva Nord (capienza 1.144 posti) e la Tribuna scoperta Ovest Nord (323 posti). I biglietti saranno acquistabili sul Sito web Ticketone al seguente link (www.ticketone.it), e sui punti vendita Ticketone abilitati su tutto il territorio nazionale (Cerca i Punti Vendita www.ticketone.it/help/outlets/).

Il match sarà valido per la ventesima giornata del campionato di serie B, la prima del nuovo anno e del girone di ritorno. Sarà uno scontro diretto per i piani altissimi della classifica visto che si affronteranno la sesta in classifica (Palermo) contro la quarta (Cittadella). Solo un punto separa i due club: 32 punti per i rosanero, 33 per gli uomini di Gorini, imbattuti da ben 8 giornate. Quattro risultati utili consecutivi invece per il Palermo, reduce da due pareggi contro Parma (3-3) e Como (3-3) e due successi contro Pisa (3-2) e Cremonese (3-2).