Addio a Mariano Giannone, ex presidente del Villabate Calcio: «Lo ricorderemo per il suo impegno nello sport e nella politica»

Si è spento nelle scorse ore Mariano Giannone, ex presidente del Villabate Calcio ed ex consigliere comunale. La notizia della sua morte ha provocato grande dolore nella cittadina alle porte di Palermo, dove in tanti lo ricordano per il suo grande impegno nella politica e nello sport, portando sempre avanti attività e iniziative per la sua Villabate.

Decine i messaggi di cordoglio che in tanti condividono sui social, primo tra tutti, quello del sindaco Gaetano Di Chiara: «A nome dell'amministrazione comunale di Villabate, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Giannone, per la perdita del caro Mariano. A lui va il nostro ringraziamento per il suo impegno in politica, nello sport e nella salvaguardia delle tradizioni della nostra Villabate». «L'Acd Città di Casteldaccia 1980 si stringe al dolore della famiglia dell' ex presidente del città di Villabate Mariano Giannone per la sua triste perdita. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze! Ciao Mariano», sono le parole del presidente Sebastiano Benforte.

E ancora: «L'associazione Io Amo Villabate si unisce al dolore della famiglia Giannone e alla moglie Rosy per la scomparsa dell'amico Mariano. La terra ti sia lieve». «Giorni tristi per la nostra Villabate, che perde un'altra persona che non ha mai abbandonato il suo territorio, anzi se ne è sempre preso cura. Mariano, ti ricorderemo per le tue lotte, la tua forza, il tuo amore per le tradizioni. Resterai sempre nel cuore di tutti noi». «Un pensiero va a un grande uomo - scrive Rosario Grassadonia - che ci ha lasciato, ma che è stato un grande esempio per la comunità di Villabate per la generosità e l'umiltà lo distingueva. Oggi la corale di Villabate piange la sua dipartita».