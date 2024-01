Il Palermo è tornato ad allenarsi a Torretta, squadra in ritiro con la testa già al Cittadella

Palermo in ritiro fino a sabato per prepararsi al meglio ad affrontare il girone di ritorno del campionato. I rosanero ieri, 3 gennaio, hanno svolto il primo allenamento del 2024 nel centro sportivo di Torretta, che ha riaperto le sue porte, rimaste chiuso per oltre un mese - periodo nel quale i rosanero hanno lavorato al Barbera, sollecitando in modo importante il terreno di gioco - dopo che lo scorso 25 novembre il forte vento aveva fatto crollare la struttura temporanea del centro sportivo noleggiata dai rosanero per ospitare la palestra e gli spogliatoi. I lavori nel «main building» sono comunque proseguiti e adesso Brunori e compagni hanno nuovamente a disposizione la loro «casa«, dove poter lavorare nelle condizioni migliori possibili. La squadra ha svolto una doppia seduta: al mattino il gruppo ha effettuato un’attivazione e mobilità, circuiti tecnici e sviluppi offensivi, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, una partita a tema e potenza aerobica.

Sempre ai box Lucioni e Coulibaly, che hanno proseguito il lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni. Sia il difensore centrale ex Frosinone, che il centrocampista ex Salernitana dovrebbero rientrare tra Cittadella e Modena. Lucioni è indisponibile dallo scorso 22 dicembre, prima della gara con il Como per via di una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, mentre Coulibaly (nella foto) è fermo dal 20 dicembre per una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Il ritiro ricalca quello dello stesso periodo dello scorso anno ma a Roma, stavolta il gruppo risiederà in una struttura alberghiera nelle vicinanze del centro sportivo, per poi sfruttare al meglio i due campi di Torretta, in perfette condizioni e pronti all’uso. Un’occasione anche per cementare ulteriormente la squadra e rafforzare i rapporti all’interno del gruppo. La sfida con il Cittadella è in programma sabato 13, alle 14 al Tombolato, una gara importante che può definitivamente rilanciare le ambizioni del club rosanero, alla ricerca di conferme dopo aver chiuso nel migliore dei modi l’anno passato e di conseguenza il girone di andata.

La formazione di Corini è infatti reduce da quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi) e adesso la classifica dice che il Palermo dista soli tre punti dalla zona promozione diretta. Occorre quindi recuperare tutti gli infortunati, mettere benzina nelle gambe e correre forte per centrare gli obiettivi che sono ancora possibili e alla portata della squadra rosanero. Anche oggi è prevista una doppia seduta.