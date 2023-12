Palermo, Vazquez non dimentica: «Grazie per gli applausi, sempre nel mio cuore»

Non una partita normale per Franco Vazquez, quella del boxing day. Giorno 26 dicembre l’attaccante è infatti tornato da avversario, con la Cremonese, al Renzo Barbera di Palermo. Lo stadio in cui ha giocato dal 2012 al 2016. Con la maglia rosanero El Mudo ha partecipato a tre campionati di serie A e vissuto l’emozione della promozione dalla B nella stagione 2013-2014.

Contro il Palermo, anche quest’anno, dopo essere tornato da avversario già nello scorso campionato ma con la maglia del Parma, l’argentino ha ricevuto l’applauso dei suoi ex tifosi una volta uscito dal campo. Stroppa, allenatore dei grigiorossi, lo ha sostituito al minuto 90 al posto di Okereke e il fantasista di 34 anni ha ricevuto l’applauso degli oltre 22 mila tifosi palermitani.

Alle sue storie instagram, poi, Vazquez ha affidato il suo pensiero: «Grazie a tutti i tifosi del Palermo per gli applausi, è stato emozionante vedervi di nuovo. Vi auguro il meglio per il futuro. Sempre nel mio cuore». Parole dolci che confermano il legame indissolubile con una piazza che lo ha fatto diventare grande.

Con il Palermo l’attaccante ha collezionato 109 presenze impreziosite da 22 gol e 21 assist. Indimenticabile il tandem d’attacco con Paulo Dybala e la promozione nel 2014, oltre che le due successive stagioni da protagonista in serie A. Tra le partite più significative, si ricorda quella giocata al Barbera contro l’Hellas Verona, ultima di campionato e decisiva per la permanenza in A. Decisivo risultò proprio Vazquez, il match terminò 3-2, e i rosanero si salvarono. In panchina c’era Davide Ballardini.