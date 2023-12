Palermo, Segre dopo il pareggio a Como: «Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra»

«Non è una grande cosa subire due gol a inizio secondo tempo, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra». Vede il bicchiere mezzo pieno Jacopo Segre dopo il pareggio per 3-3 contro il Como. Per il piemontese terzo gol consecutivo dopo quelli messi a segno a Parma e col Pisa al Barbera.

Il centrocampista ha continuato in sala stampa: «Questa partita mi lascia l’amaro in bocca, purtroppo i dettagli fanno la differenza. La nostra è stata una bellissima partita, ma dobbiamo impegnarci di più per questa città e per noi stessi, perché meritiamo qualcosa di importante». Segre si è detto fiducioso dopo il pareggio: «Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando per migliorare e credo che nelle ultime partite si sia visto». Difficile spiegare dove si può migliorare: «Lo saprà sicuramente Corini, lui sa dove intervenire – ha detto -. Siamo consapevoli che dovevamo essere più concentrati all’inizio del secondo tempo perché non è bello subire così tanto».

Non c’è tempo per pensare, il numero 8 è già proiettato al prossimo match contro la Cremonese (oggi vincente 4-0 con il Modena). «Stiamo già pensando al prossimo impegno - ha detto -, dobbiamo farci trovare pronti senza ripetere gli stessi errori».

Jacopo Segre nella foto di Tullio Puglia