Como-Palermo, le probabili formazioni: Henderson dall'inizio, Marconi ancora al centro della difesa

Contro il Como, Corini dovrebbe cambiare poco rispetto al match vinto contro il Pisa al Renzo Barbera (3-2). A centrocampo, però, sarà costretto a rinunciare a Mamadou Coulibaly, a cui proprio ieri è stata diagnosticata una lesione al soleo dopo l’affaticamento accusato due giorni fa. Nemmeno Pietro Ceccaroni sarà del match: il difensore ex Venezia è sulla via del recupero ma non è ancora pronto per scendere in campo. Forse sarà inserito nella lista dei convocati ma non sara della partita. Dunque in porta giocherà Pigliacelli e in difesa i due centrali saranno Lucioni e Marconi.

A sinistra inamovibile Lund, mentre a destra tornerà Mateju dopo aver scontato la squalifica. A centrocampo, il favorito al posto di Coulibaly è Henderson ma non è escluso l’utilizzo di Stulac in cabina di regia con l’impiego di Gomes nel ruolo di mezzala di destra. Lo scozzese, sembra però favorito per prendere il posto dell’ex Ternana. In attacco, sarà riconfermato il tridente con Brunori in avanti, Insigne a destra e Di Francesco a sinistra. L’esterno ex Lecce ha dato segnali importanti di risveglio, mentre il napoletano ha sfoderato contro il Pisa la miglior prestazione da quando veste la maglia rosanero. Scalpitano Soleri e Mancuso che potrebbero avere spazio a gara in corso, come spesso capita. Fabregas, allenatore del Como per l’ultima volta (al suo posto subentrerà Roberts), si affiderà al 4-2-3-1 con l’ex Milan Cutrone unica punta e Vignali, Verdi, Da Cunha alle sue spalle.

Di seguito le probabili formazioni di Como e Palermo:

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Henderson (Stulac), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

(Foto Tullio Puglia)