Palermo a Como senza Coulibaly: lesione al soleo per il centrocampista

Il Palermo perde Mamadou Coulibaly per infortunio. Ieri il centrocampista si è allenato a parte per un affaticamento muscolare, oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una «lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra», si legge sul sito ufficiale del club rosanero. La società fa sapere inoltre che l’ex Ternana ha già iniziato il percorso di fisioterapia adeguato.

Corini perderà uno dei suoi uomini migliori a centrocampo, l’unico in grado di garantire caratteristiche diverse dagli altri. Aveva sempre giocato dall’inizio nelle ultime due gare contro Parma e Pisa e ha saltato, nelle ultime 6 partite, solo quella con il Catanzaro al Barbera per una influenza. A Como, al suo posto potrebbe giocare Liam Henderson dal primo minuto, con Gomes inamovibile in cabina di regia e Segre a sinistra.

Quest’ultimo, autore di due gol consecutivi negli ultimi due impegni di campionato. Intanto i rosanero hanno proseguito la preparazione in vista del match di sabato contro il Como; la squadra ha svolto un’attivazione e sprint, combinazioni offensive, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.