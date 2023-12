Como, il nuovo allenatore sarà Roberts: contro il Palermo ultima panchina per Fabregas

Quella contro il Palermo sarà l’ultima panchina per Cesc Fabregas. L’ex centrocampista del Barcellona resterà al Como ma nel ruolo di vice-manager. La società lombarda ha scelto, in sostituzione, Osian Roberts, 58enne gallese. La deroga di Fabregas, scadrà giorno 24 dicembre, esattamente all’indomani del match contro i rosanero. Poi l’allenatore spagnolo potrà iniziare il corso in Inghilterra per prendersi il patentino che ancora non possiede. In questo mese, era stato coadiuvato da Marco Cassetti, che aveva invece il patentino da allenatore.

Inizierà quindi il capitolo Roberts per il Como. Dal 2015 al 2019 ha lavorato nello staff del Galles come vice allenatore mentre nel 2023 ha operato in Premier League, Al Crystal Palace, come assistente di Patrick Vieira, ai tempi allenatore del club inglese. Finisce, almeno parzialmente, l’avventura di Fabregas nel ruolo di allenatore in prima.

Ha conquistato ben 9 punti grazie ai successi contro Feralpisalò (2-1), Sudtirol (0-1) e Modena (2-1). L’unica sconfitta l’ha rimediata la settimana scorsa contro il Brescia per 2-0. Contro il Palermo lo spagnolo vorrà chiudere nel migliore dei modi la sua prima esperienza da tecnico. Dal match contro il Cosenza (26 dicembre), sarà Roberts a guidare la squadra, con l’appoggio proprio di Fabregas che sarà il suo vice.