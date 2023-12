Palermo tra campo e mercato: affaticamento muscolare per Coulibaly, Rinaudo segue Topalovic

Il Palermo torna a fare i conti con nuovi infortuni. Questa volta a farne le spese è Mamadou Coulibaly, che ha svolto un lavoro differenziato programmato a causa di un affaticamento muscolare. Il suo impiego è in dubbio per il match di sabato (ore 14) contro il Como. Nelle ultime 6 partite non ha giocato soltanto contro il Catanzaro per influenza, poi sempre titolare contro Brescia (dove ha anche segnato), Cittadella, Ternana, Parma e Pisa.

Giorni turbolenti per il senegalese, a cui è stata vandalizzata anche la macchina, una Ford Mustang. Ora un piccolo acciacco muscolare che lo mette in discussione in vista dell’ultima trasferta dell’anno. Lo staff medico presta attenzione anche alle condizioni di Pietro Ceccaroni; le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Corini potrà quanto meno avere a disposizione l’ex Venezia, che difficilmente comunque partirebbe dall’inizio (in questo senso è ancora favorito Marconi al centro della difesa). Un occhio sulle condizioni dei calciatori a disposizione e un altro sul calciomercato.

Formalmente inizierà il 2 gennaio, ma i club stanno già guardandosi attorno. Come il club rosanero, che starebbe seguendo Luka Topalovic del Domzale, squadra del massimo campionato sloveno. Classe 2006, in questa stagione ha collezionato 19 presenze e messo a referto 2 gol e 3 assist. Il club chiede 3 milioni di euro, una cifra che al momento il ds Rinaudo reputa essere troppo alta per un ragazzino di quella età (soli 18 anni). Le parti comunque di riaggiorneranno. City Group vuole regalare a Corini un giovane di grande prospettiva.